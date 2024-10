L’era dei voli ipersonici: il motore VDR2 di Venus Aerospace pronto per i test dal 2025 (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’evoluzione epocale nel settore dell’aviazione si preannuncia per il prossimo futuro, grazie al motore VDR2 sviluppato dalla startup americana Venus Aerospace. Con la possibilità di viaggiare a velocità record, questo congegno è altamente tecnologico e potrebbe rivoluzionare il trasporto aereo. Tuttavia, malgrado le promesse, il percorso verso un volo commerciale sicuro e sostenibile presenta sfide impegnative sia dal punto di vista tecnico che operativo. La tecnologia dietro il motore VDR2 Il motore VDR2, acronimo di Venus Detonation Ramjet 2000 lb Thrust Engine, rappresenta un significativo balzo in avanti nell’ingegneria aeronautica. Questo innovativo motore a detonazione rotante è progettato per raggiungere velocità fino a Mach 6, ovvero sei volte la velocità del suono, e operare a quote superiori ai 30 chilometri. Gaeta.it - L’era dei voli ipersonici: il motore VDR2 di Venus Aerospace pronto per i test dal 2025 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’evoluzione epocale nel settore dell’aviazione si preannuncia per il prossimo futuro, grazie alsviluppato dalla startup americana. Con la possibilità di viaggiare a velocità record, questo congegno è altamente tecnologico e potrebbe rivoluzionare il trasporto aereo. Tuttavia, malgrado le promesse, il percorso verso un volo commerciale sicuro e sostenibile presenta sfide impegnative sia dal punto di vista tecnico che operativo. La tecnologia dietro ilIl, acronimo diDetonation Ramjet 2000 lb Thrust Engine, rappresenta un significativo balzo in avanti nell’ingegneria aeronautica. Questo innovativoa detonazione rotante è progettato per raggiungere velocità fino a Mach 6, ovvero sei volte la velocità del suono, e operare a quote superiori ai 30 chilometri.

