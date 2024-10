Leonardo: nasce joint venture con Rheinmetall (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (LaPresse) – Al via la joint venture tra Leonardo e Rheinmetall con l’obiettivo di formare un nuovo nucleo europeo per lo sviluppo e la produzione di veicoli militari da combattimento in Europa. Le società avevano già firmato un corrispondente Memorandum of Understanding (MoU) all’inizio di luglio 2024. Lo rende noto l’azienda. Lapresse.it - Leonardo: nasce joint venture con Rheinmetall Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (LaPresse) – Al via latracon l’obiettivo di formare un nuovo nucleo europeo per lo sviluppo e la produzione di veicoli militari da combattimento in Europa. Le società avevano già firmato un corrispondente Memorandum of Understanding (MoU) all’inizio di luglio 2024. Lo rende noto l’azienda.

