Sbircialanotizia.it - Le amicizie da adolescenti aiutano le relazioni da adulti

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Leche si creano durante gli anni dell’adolescenza costituiscono le basi essenziali per la felicità di una persona in età adulta. Secondo uno studio recente pubblicato sulla rivista Frontiers in Developmental Psychology, i rapporti e i legami giovanili sono predittori di successo. Durante l’adolescenza, infatti, il successo o il disagio nelletra pari