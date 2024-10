“Lavoratori abbandonati, altro che Istituto Religioso", chiesta ispezione all'Ipab Collereale (Di martedì 15 ottobre 2024) “altro che Istituto Religioso, i Lavoratori abbandonati da Ipab Collereale”. E' la denuncia della Uil Fpl di Messina, che attraverso una nota inviata all’assessorato regionale della Famiglia e Politiche sociali e per conoscenza al sindaco di Messina, Federico Basile, esprime numerose perplessità Messinatoday.it - “Lavoratori abbandonati, altro che Istituto Religioso", chiesta ispezione all'Ipab Collereale Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “che, ida”. E' la denuncia della Uil Fpl di Messina, che attraverso una nota inviata all’assessorato regionale della Famiglia e Politiche sociali e per conoscenza al sindaco di Messina, Federico Basile, esprime numerose perplessità

