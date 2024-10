Laurea honoris causa ad Alberto Angela: "Con la conoscenza riusciremo ad affrontare le sfide contemporanee" (Di martedì 15 ottobre 2024) Con la consegna della Laurea honoris causa ad Alberto Angela in scienze forestali e ambientali si è aperto ufficialmente l'anno accademico dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria."Il passato ci aiuta a capire chi sei nel presente ed offre gli strumenti per affrontare il futuro. Le Reggiotoday.it - Laurea honoris causa ad Alberto Angela: "Con la conoscenza riusciremo ad affrontare le sfide contemporanee" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Con la consegna dellaadin scienze forestali e ambientali si è aperto ufficialmente l'anno accademico dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria."Il passato ci aiuta a capire chi sei nel presente ed offre gli strumenti peril futuro. Le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Accademia delle Belle Arti decanta Pistoletto : al Maestro dell'arte povera la laurea honoris causa - Questa mattina, l'Accademia delle Belle Arti di Foggia ha accolto con grande entusiasmo l'artista Michelangelo Pistoletto, celebre esponente dell'arte povera. L'incontro, particolarmente atteso dagli studenti, ha offerto l'opportunità di confrontarsi su diversi generi artistici e di... (Foggiatoday.it)

Per lui laurea honoris causa al Suor Orsola : chi è Gregoire Ahongbonon - l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli oggi conferirà la laurea magistrale honoris causa in Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali a Grégoire Ahongbonon, per molti il "Basaglia d'Africa" per la sua straordinaria azione di cura delle persone con... (Napolitoday.it)

Suor Orsola Benincasa - laurea honoris causa a Grégoire Ahongbonon - il Basaglia d’Africa - “Questa laurea honoris causa è un riconoscimento non solo ad un grande uomo ma anche ad un grande Maestro – evidenzia il Rettore – perché uno dei risultati più straordinari del suo modello di azione è la creazione di un vero e proprio modello formativo nel quale spesso sono gli stessi ex ricoverati a curare i nuovi arrivati, tanto che alcuni tra questi hanno anche conseguito la qualifica di ... (Ildenaro.it)