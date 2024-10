Latina, torna a casa ubriaco e minaccia la madre con un coltello: arrestato (Di martedì 15 ottobre 2024) Latina, 15 ottobre 2024- La Polizia di Stato – Questura di Latina mantiene alta l’attenzione verso le problematiche che afferiscono i soggetti più vulnerabili, con particolare riferimento ai reati commessi contro i cosiddetti “soggetti deboli”, consumati anche in ambito intrafamiliare; il tutto con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Latina. In tale contesto nel pomeriggio di ieri, i poliziotti del Commissariato di Fondi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne, già gravato dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla parte offesa. L’uomo, per nulla intimorito dalla misura cui era stato sottoposto, ha proseguito nei suoi comportamenti illeciti, tesi anche a sottrarsi al controllo derivato dal braccialetto elettronico. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024- La Polizia di Stato – Questura dimantiene alta l’attenzione verso le problematiche che afferiscono i soggetti più vulnerabili, con particolare riferimento ai reati commessi contro i cosiddetti “soggetti deboli”, consumati anche in ambito intrafamiliare; il tutto con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di. In tale contesto nel pomeriggio di ieri, i poliziotti del Commissariato di Fondi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne, già gravato dalla misura dell’allontanamento dallafamiliare con divieto di avvicinamento alla parte offesa. L’uomo, per nulla intimorito dalla misura cui era stato sottoposto, ha proseguito nei suoi comportamenti illeciti, tesi anche a sottrarsi al controllo derivato dal braccialetto elettronico.

