Laterza (Unipol), su sanità possibili 7 miliardi di risparmi

Secondo i risultati di uno studio Unipol, se in Italia la quota di spesa sanitaria a carico delle famiglie si riducesse di 10 punti percentuali e aumentasse della stessa entità quella intermediaria dai fondi sanitari e compagnie di assicurazione il risultato sarebbe una riduzione complessiva della spesa sanitaria pari a circa 7 miliardi di euro l'anno. È quanto sottolinea l'amministratore delegato di UnipolSai, Matteo Laterza, al Forum Welfare, Italia. Questa riduzione della spesa sarebbe effetto, spiega Laterza, di guadagni di efficienza dovuti a miglioramenti nelle procedure di acquisto dei beni e servizi sanitari e anche grazie a una ricomposizione della spesa a favore di prestazioni di medicina preventiva.

