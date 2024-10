La single Saretta rifiuta Antonio, e lascia Temptation Island: “Non voglio illuderti” (Di martedì 15 ottobre 2024) La single Saretta rifiuta un'offerta di Antonio e chiarisce che tra loro non c'è nulla Antonio, decidendo di lasciare Temptation Island L'articolo La single Saretta rifiuta Antonio, e lascia Temptation Island: “Non voglio illuderti” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - La single Saretta rifiuta Antonio, e lascia Temptation Island: “Non voglio illuderti” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Laun'offerta die chiarisce che tra loro non c'è nulla, decidendo direL'articolo La, e: “Non” proviene da Novella 2000.

