La nuova vita di Alvaro Morata e Alice Campello a Milano: "Lei è entusiasta" (Di martedì 15 ottobre 2024) Alvaro Morata e Alice Campello si sono separati ma restano vicini. Lo scrive il magazine spagnolo di gossip Hola sottolineando come, a meno di due mesi dall'annuncio della fine del loro matrimonio, il calciatore e l'influencer siano tornati a vivere nella stessa città: Milano. Campello, scrive Hola, "trasuda entusiasmo in questa fase in cui sembra finalmente che la famiglia sia di nuovo molto unita (fisicamente), anche se, "per il momento", la sua strada e quella di Morata "continuano a correre separate". Nei giorni scorsi l'attaccante spagnolo 31enne ha parlato del loro rapporto in un'intervista davanti alle telecamere di Cope: "La gente – ha detto – non capisce che ci sono cose che finiscono senza motivo, senza terzi. Alice è una persona che mi ha aiutato molto. La amo molto, la rispetto molto, ma abbiamo opinioni diverse. Ecco, è finita".

