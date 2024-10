La Nigeria si rifiuta di giocare contro la Libia dopo il sequestro in aeroporto (Di martedì 15 ottobre 2024) dopo il sequestro di 15 ore, denunciato dai calciatori e dalla federazione Nigeriana, in un aeroporto abbandonato in Libia, dopo il loro aereo era stato dirottato durante la discesa, la nazionale di calcio  è tornata a casa. La Nigeria dunque ha deciso di non disputare il match di qualificazione alla Coppa d’Africa del 2025 in programma oggi a Bengasi contro la selezione libica. La decisione della Nigeria Solo nel primo pomeriggio del giorno successivo la situazione si è sbloccata con gli uomini della delegazione Nigeriana che hanno potuto prendere un aereo e far rientro in Nigeria. La Federcalcio Nigeriana ha fatto sapere che, nel rispetto della volontà dei calciatori che hanno vissuto la bruttissima esperienza, non si presenterà in campo per disputare il match contro la Libia. Ilnapolista.it - La Nigeria si rifiuta di giocare contro la Libia dopo il sequestro in aeroporto Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ildi 15 ore, denunciato dai calciatori e dalla federazionena, in unabbandonato inil loro aereo era stato dirottato durante la discesa, la nazionale di calcio  è tornata a casa. Ladunque ha deciso di non disputare il match di qualificazione alla Coppa d’Africa del 2025 in programma oggi a Bengasila selezione libica. La decisione dellaSolo nel primo pomeriggio del giorno successivo la situazione si è sbloccata con gli uomini della delegazionena che hanno potuto prendere un aereo e far rientro in. La Federcalciona ha fatto sapere che, nel rispetto della volontà dei calciatori che hanno vissuto la bruttissima esperienza, non si presenterà in campo per disputare il matchla

