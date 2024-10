"La mia nuova sfida parte da Roma". Marco Masini presenta i suoi 10 amori (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuove canzoni con l'amore al centro, una tournée e la consapevolezza che arriva dai 60 anni appena compiuti. Marco Masini torna con l'album «10 amori» e sceglie proprio Roma per il debutto della sua avventura live nei palazzetti. Il tour debutterà il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma per poi sbarcare anche a Milano e Firenze. Carlo Antini lo ha intervistato nell'edicola degli artisti de Il Tempo. Iltempo.it - "La mia nuova sfida parte da Roma". Marco Masini presenta i suoi 10 amori Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuove canzoni con l'amore al centro, una tournée e la consapevolezza che arriva dai 60 anni appena compiuti.torna con l'album «10» e sceglie proprioper il debutto della sua avventura live nei palazzetti. Il tour debutterà il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport diper poi sbarcare anche a Milano e Firenze. Carlo Antini lo ha intervistato nell'edicola degli artisti de Il Tempo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Magli fa esultare la Mastromarco Sensi Nibali. Volata di classe e trionfo nel Gp Del Rosso - È un successo particolare anche per la società Mastromarco Sensi Nibali diretta dal tecnico Gabriele Balducci, società che da tempo ha annunciato di lasciare la categoria nel 2025 compiendo un passo indietro ed occupandosi degli juniores. Sono stati i corridori locali a trionfare nel 73° Gran Premio Ezio Del Rosso la classica delle foglie morte per élite e under 23. (Lanazione.it)

Tamponamento mortale in Emilia Romagna - Marco perde la vita a 41 anni - Mentre stava rientrando a casa con la sua Ford, ha tamponato un carro attrezzi per causa ancora da chiarire. È tragedia I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per liberare Capozzi dalle lamiere dell’auto. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, Marco Capozzi è deceduto durante il trasporto in elicottero verso l’ospedale Bufalini di Cesena. (Thesocialpost.it)

L’operaio morto al ponte Morandi. Un paese in lacrime per Marco tra musica e sciarpa della Roma - Anche il sindaco Fabrizio Innocenti è arrivato per una parola di conforto ai familiari, così come il vescovo Andrea Migliavacca che – non potendo essere presente di persona – ha espresso la propria vicinanza delegando il messaggio al parroco don Simone Costagli, che ha celebrato la messa assieme a don Alvaro Scarnicci. (Lanazione.it)