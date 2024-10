Quotidiano.net - La fidanzata della vittima: "Non si può morire così"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ieri in viale Romagna è arrivata Ginevra, ladi Manuel (a destra), giunta dalla Liguria a Rozzano. La prima cosa che ha fatto: andare sul posto dove il suo Manuel è stato ammazzato. Lì ha lasciato un mazzo di fiori e le iniziali ’G e M’ con un cuore. Poi è andata a trovare la mamma, il fratello e la sorella di Manuel. Ha raccontatolunga notte fra giovedì e venerdì, quando attendeva quel messaggio che Manuel stava scrivendo e non è mai arrivato: "Non riuscivo a capire – ripete –. Lui spesso quando tornava a casa mi messaggiava,io gli facevo compagnia durante il tragitto di ritorno. A volte era lui che mi diceva: ’Vai a letto che sei stanca e hai lavorato anche tu’. Ma accadeva poche volte che andavo a dormire, volevo sempre ascoltarlo". Quando ha visto che era rimasto in sospeso il messaggio, ha cominciato ad avere paura.