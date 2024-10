La bellezza ci insegna la tolleranza (Di martedì 15 ottobre 2024) Si apre oggi la più importante fiera mondiale del libro. L'Italia è ospite d'onore: il discorso d'inaugurazione della Buchmesse di Francoforte Ilgiornale.it - La bellezza ci insegna la tolleranza Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si apre oggi la più importante fiera mondiale del libro. L'Italia è ospite d'onore: il discorso d'inaugurazione della Buchmesse di Francoforte

Giornate Fai d’autunno - week-end all’insegna della bellezza in Bergamasca - Per votare: sul sito del FAI cercare I LUOGHI DEL CUORE dove sarà possibile inserire “Covo” per trovare la scheda della Cappelletta di Santa Lucia da votare con semplici passaggi. Seconda tappa, la chiesa di Sant’Andrea che conserva varie pale d’altare, tra cui la Madonna in trono e santi di Moretto, pittore bresciano che si forma sulla pittura di Tiziano e in seguito sviluppa uno stile ... (Bergamonews.it)

I 90 anni di Sophia Loren e i suoi insegnamenti di bellezza (inclusiva) - I carboidrati sono il suo segreto di bellezza “Tutto quello che vedete lo devo agli spaghetti”. Un corpo formoso che non bada ai chili “Preferisco mangiare pasta e bere vino che essere una taglia zero”: tra le frasi più citate di Sophia, un’altra che evoca iclsusività e self confident. Sorridente, che non si preoccupa di qualche forma in più nel corpo o di un naso un po’ importante. (Amica.it)

Un weekend lungo (dal 15 al 18 novembre) all'insegna della bellezza - fra arte - quartieri chic ed esclusive esperienze olfattive. Venite con noi? - . Leggi anche › Un sogno di bellezza, alla Guerlain Spa di Raffles London at The OWO Per iscrizioni e info: www. Ma Parigi è sempre in movimento, come si scopre alla Bourse de Commerce Pinault Collection, museo di arte contemporanea inaugurato nel 2021 dopo la ristrutturazione firmata ... (Iodonna.it)