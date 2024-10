Jake Paul vs. Mike Tyson, il trailer dell’incontro in diretta mondiale su Netflix (Di martedì 15 ottobre 2024) Jake Paul vs. Mike Tyson, il trailer dell’incontro in diretta mondiale su Netflix Manca un mese al mega-evento di pugilato dei pesi massimi, annunciato da Netflix e Most Valuable Promotions (MVP), che vedrà protagonista la superstar internazionale Jake “El Gallo” Paul (10-1, 7 KO) contro l’uomo più cattivo del pianeta, Mike Tyson (50-6, 44 KO). Jake Paul vs. Mike Tyson sarà trasmesso in diretta mondiale, in esclusiva su Netflix, sabato 16 novembre 2024 alle 2 di notte ora italiana dall’AT&T Stadium di Arlington, Texas, sede dei Dallas Cowboys della NFL, con una capienza di 80.000 posti. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 15 ottobre 2024)vs., ilinsuManca un mese al mega-evento di pugilato dei pesi massimi, annunciato dae Most Valuable Promotions (MVP), che vedrà protagonista la superstar internazionale“El Gallo”(10-1, 7 KO) contro l’uomo più cattivo del pianeta,(50-6, 44 KO).vs.sarà trasmesso in, in esclusiva su, sabato 16 novembre 2024 alle 2 di notte ora italiana dall’AT&T Stadium di Arlington, Texas, sede dei Dallas Cowboys della NFL, con una capienza di 80.000 posti.

