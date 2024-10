"Israele ha carenza di missili intercettatori" (Di martedì 15 ottobre 2024) Israele deve affrontare una carenza di razzi e missili intercettori nel suo arsenale di difesa nel mezzo della guerra contro Hamas a Gaza ed Hezbollah in Libano, mentre si prepara per una possibile escalation con l'Iran. È quanto ha rivelato il Financial Times, citando esperti ed ex militari Europa.today.it - "Israele ha carenza di missili intercettatori" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 15 ottobre 2024)deve affrontare unadi razzi eintercettori nel suo arsenale di difesa nel mezzo della guerra contro Hamas a Gaza ed Hezbollah in Libano, mentre si prepara per una possibile escalation con l'Iran. È quanto ha rivelato il Financial Times, citando esperti ed ex militari

