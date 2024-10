Incidenti in Burundi-Burkina Faso: giocatore picchiato da un agente, lo aveva scambiato per un teppista (Di martedì 15 ottobre 2024) L'episodio è avvenuto al termine dell'incontro valido per le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa d'Africa, giocato in campo neutro in Costa d'Avorio. A fine match s'è scatenato il caos per l'invasione di campo. Fanpage.it - Incidenti in Burundi-Burkina Faso: giocatore picchiato da un agente, lo aveva scambiato per un teppista Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'episodio è avvenuto al termine dell'incontro valido per le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa d'Africa, giocato in campo neutro in Costa d'Avorio. A fine match s'è scatenato il caos per l'invasione di campo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidenti in Burundi-Burkina Faso: giocatore picchiato da un agente, lo aveva scambiato per un teppista - L'episodio è avvenuto al termine dell'incontro valido per le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa d'Africa, giocato in campo neutro in Costa ... (fanpage.it)