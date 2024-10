Inchiesta ultrà, gli atti trasmessi in commissione Antimafia: sarà istituito un comitato speciale (Di martedì 15 ottobre 2024) Gli atti dell’indagine Doppia Curva della Procura di Milano, l’Inchiesta sugli ultrà che ha portato all’arresto di 19 membri delle tifoserie di Inter e Milan, sono stati trasmessi alla commissione parlamentare Antimafia. Come rivelato da Tuttosport, sarà istituito un comitato speciale dedicato interamente alla questione. Inoltre Walter Verini, senatore e membro della commissione, ha annunciato che il comitato, una volta esaminate le carte, si adopererà per ascoltare i presidenti dei due club, Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni. Scaroni e Marotta, presidenti di Milan e Inter (Getty Images).Verini: «Il calcio deve tagliare certi legami» Ma l’invito del comitato potrebbe estendersi anche ad altri dirigenti delle squadre di Serie A, ai vertici della Figc e della Lega e ad altre organizzazioni impegnate nella lotta alla criminalità nelle curve. Lettera43.it - Inchiesta ultrà, gli atti trasmessi in commissione Antimafia: sarà istituito un comitato speciale Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Glidell’indagine Doppia Curva della Procura di Milano, l’sugliche ha portato all’arresto di 19 membri delle tifoserie di Inter e Milan, sono statiallaparlamentare. Come rivelato da Tuttosport,undedicato interamente alla questione. Inoltre Walter Verini, senatore e membro della, ha annunciato che il, una volta esaminate le carte, si adopererà per ascoltare i presidenti dei due club, Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni. Scaroni e Marotta, presidenti di Milan e Inter (Getty Images).Verini: «Il calcio deve tagliare certi legami» Ma l’invito delpotrebbe estendersi anche ad altri dirigenti delle squadre di Serie A, ai vertici della Figc e della Lega e ad altre organizzazioni impegnate nella lotta alla criminalità nelle curve.

