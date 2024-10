Incendio all’hotel di Abano Terme. In bilico il convegno dell’Anusca (Di martedì 15 ottobre 2024) "Entro una settimana prenderemo una decisione sul convegno, lavoreremo a diverse ipotesi che comprendono inevitabilmente anche lo spostamento della sede". Una doccia gelata quella piovuta su Anusca nelle ultime ore, che costringe il presidente Paride Gullini e il suo staff a un lavoro extra dopo mesi di organizzazione già alle spalle. L’Associazione Nazionale Ufficiali Civile ed Anagrafe nata e con sede a Castel San Pietro era già pronta a dare il via al suo 43esimo convegno nazionale, programmato dal 2 al 6 dicembre ad Abano Terme, nel padovano, all’interno dell’Alexander Hotel, struttura adeguata per il tipo di evento che prevede l’arrivo di quasi mille persone. Poi, l’imprevedibile. Ilrestodelcarlino.it - Incendio all’hotel di Abano Terme. In bilico il convegno dell’Anusca Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Entro una settimana prenderemo una decisione sul, lavoreremo a diverse ipotesi che comprendono inevitabilmente anche lo spostamento della sede". Una doccia gelata quella piovuta su Anusca nelle ultime ore, che costringe il presidente Paride Gullini e il suo staff a un lavoro extra dopo mesi di organizzazione già alle spalle. L’Associazione Nazionale Ufficiali Civile ed Anagrafe nata e con sede a Castel San Pietro era già pronta a dare il via al suo 43esimonazionale, programmato dal 2 al 6 dicembre ad, nel padovano, all’interno dell’Alexander Hotel, struttura adeguata per il tipo di evento che prevede l’arrivo di quasi mille persone. Poi, l’imprevedibile.

