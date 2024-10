In scena i Canti Orfici di Dino Campana (Di martedì 15 ottobre 2024) Le emozioni della musica mescolate alle suggestioni della poesia, grazie ai testi di uno dei grandi poeti del ‘900 trasformati in canzoni da un talentuoso cantautore italiano. È il concerto che si terrà sabato alle 17.30 negli spazi della biblioteca civica di Verano: l’evento, dal titolo “Un mistero di sogni avverati - I Canti Orfici di Dino Campana“, vedrà esibirsi il cantautore fiorentino Massimiliano Larocca, affiancato dal fisarmonicista Riccardo Tesi. Cuore dello spettacolo, il lavoro svolto da Larocca sulle liriche dei “Canti Orfici“ di Dino Campana: l’artista ha fatto diventare le poesie altrettante canzoni, mantenendosi fedele alla metrica e alle parole, con un’operazione originale e di integrale rispetto dei testi di partenza. Il risultato è un intreccio di folk, rock, tango e sonorità popolari. Ilgiorno.it - In scena i Canti Orfici di Dino Campana Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le emozioni della musica mescolate alle suggestioni della poesia, grazie ai testi di uno dei grandi poeti del ‘900 trasformati in canzoni da un talentuoso cantautore italiano. È il concerto che si terrà sabato alle 17.30 negli spazi della biblioteca civica di Verano: l’evento, dal titolo “Un mistero di sogni avverati - Idi“, vedrà esibirsi il cantautore fiorentino Massimiliano Larocca, affiancato dal fisarmonicista Riccardo Tesi. Cuore dello spettacolo, il lavoro svolto da Larocca sulle liriche dei ““ di: l’artista ha fatto diventare le poesie altrettante canzoni, mantenendosi fedele alla metrica e alle parole, con un’operazione originale e di integrale rispetto dei testi di partenza. Il risultato è un intreccio di folk, rock, tango e sonorità popolari.

