In duemila al corteo in centro a Bologna | Sventolano le bandiere di Palestina e Libano

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Sono circa 2000 i partecipanti alche è partito verso le 21.30 dalla zona universitaria. Organizzata da Cambiare rotta, con l’adesione dei Giovani palestinesi, Non una di meno e diversi collettivi e sigle, la manifestazione “Tutti in strada per Gaza” è partita da via Zamboni dove gli studenti hanno di nuovo chiesto all’ateneo di rompere tutti i rapporti di collaborazione con Israele. Durante il tragitto i manifestanti hanno fatto diverse scritte. “In questa piazza sventola al fianco della bandiera palestinese quella del”, hanno gridato i ragazzi inche dovrebbe concludersi in piazza Maggiore. Notizia in aggiornamento