Il gas amplia il calo a 39 euro sul mercato Ttf di Amsterdam

amplia il calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di novembre cedono il 3,84% a 39 euro al MWh. A far scendere il prezzo del metano lo scampato rischio di attacchi alle infrastrutture di trasporto e di estrazione in Medio Oriente e le temperature più miti della norma in europa. In crescita le scorte europee al 95% a 1.090,72 TWh. In Germania hanno raggiunto il 97,2% a 244,13 TWh e in Italia il 97,62% a 135,32 TWh.

Borsa : Milano amplia il calo (-1 - 6%) - pesano Stellantis e Iveco - Più caute Bper (-0,74%), Popolare Sondrio (-0,57%), Intesa (-0,52%) e Unicredit (-0,25%). Si mantiene stabile 133,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, ma il rendimento annuo italiano sale di 5,8 punti al 3,5% e quello tedesco di 4,2 punti al 2,17%. Pochissimi i rialzi, limitati a Recordati (+0,3%) e Unipol (+0,19%), mentre Cucinelli azzera il guadagno iniziale e si porta in ... (Quotidiano.net)

