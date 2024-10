Il Fuoco era la Cura al Teatro Palladium (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Fuoco era la Cura, per la prima volta a Roma, attraversa e rilegge liberamente il capolavoro distopico di Ray Bradbury Fahrenheit 451, trovando nuove linee narrative e gettando ponti fra il futuro immaginato dall'autore e la realtà effettiva che viviamo ogni giorno. Lo spettacolo, realizzato Romatoday.it - Il Fuoco era la Cura al Teatro Palladium Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilera la, per la prima volta a Roma, attraversa e rilegge liberamente il capolavoro distopico di Ray Bradbury Fahrenheit 451, trovando nuove linee narrative e gettando ponti fra il futuro immaginato dall'autore e la realtà effettiva che viviamo ogni giorno. Lo spettacolo, realizzato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’esercito libanese risponde al fuoco di Israele : «Ucciso un nostro militare». Su un attacco all’Iran Biden rassicura : «Oggi non succederà niente» - Il Partito di Dio ha annunciato che ha «respinto con il fuoco dell’artiglieria il tentativo delle forze nemiche di avanzare presso la Porta di Fatima». Al momento non sono arrivate conferme dall’Idf. L'articolo L’esercito libanese risponde al fuoco di Israele: «Ucciso un nostro militare». L’operatività delle strutture non è però stata scalfita. (Open.online)

DÃ fuoco al negozio per i soldi dell'assicurazione : scarcerato giovanissimo - Obbligo di firma per Domenico Coppola, 20enne di Casal di Principe, accusato di aver incendiato un tabacchi a San Martino Sannita per far incassare ai titolari i soldi dell'assicurazione. Lo ha deciso il gip del tribunale di Benevento Loredana Camerlengo che ha accolto l'istanza di sostituzione... (Casertanews.it)

Il deputato Testa sulla vendita della caserma dei vigili del fuoco : "Struttura sicura - moderna e più funzionale" - «Serietà e concretezza da parte del governo Meloni, finalmente una struttura sicura, moderna e più funzionale». Queste le parole del deputato Guerino Testa di Fratelli d'Italia. «Lo avevo annunciato prima dello scorso Ferragosto e, puntualmente e nei tempi previsti, è avvenuta la stipula... (Ilpescara.it)