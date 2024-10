Guida TV Sky Cinema e NOW: Red Dragon, Martedi 15 Ottobre 2024 - Notizie, Recensioni e Palinsesti TV (Di martedì 15 ottobre 2024) Martedi 15 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, Red Dragon riporta Anthony Hopkins nei panni di Hannibal Lecter, in un thriller avvincente affiancato da Edward Norton e Ralph Fiennes. La storia segue un detective che si rivolge al temibile psichiatra criminale per aiutarlo a catturare un assassino noto come il Lupo Mannaro, dando vita a un intreccio di tensione e suspense. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, troviamo The Company Men, un dramma sociale che esplora le conseguenze della crisi economica. Con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones, il film racconta la parabola di un dirigente la cui vita viene sconvolta dalla perdita del lavoro, mettendo a nudo la vulnerabilità del sogno americano. Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Red Dragon, Martedi 15 Ottobre 2024 - Notizie, Recensioni e Palinsesti TV Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024)15sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Stasera su SkyUno HD alle 21:15, Redriporta Anthony Hopkins nei panni di Hannibal Lecter, in un thriller avvincente affiancato da Edward Norton e Ralph Fiennes. La storia segue un detective che si rivolge al temibile psichiatra criminale per aiutarlo a catturare un assassino noto come il Lupo Mannaro, dando vita a un intreccio di tensione e suspense. Su SkyDue HD alle 21:15, troviamo The Company Men, un dramma sociale che esplora le conseguenze della crisi economica. Con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones, il film racconta la parabola di un dirigente la cui vita viene sconvolta dalla perdita del lavoro, mettendo a nudo la vulnerabilità del sogno americano.

