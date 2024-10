Franco Alfieri, perquisizioni nell'ufficio di Palazzo Sant'Agostino e a casa del consigliere Cascone (Di martedì 15 ottobre 2024) I finanzieri hanno blindato l'ufficio tecnico di Palazzo Sant'Agostino, sede della Provincia di Salerno, per eseguire alcune perquisizioni e acquisizioni di arti relativi all'inchiesta Ilmattino.it - Franco Alfieri, perquisizioni nell'ufficio di Palazzo Sant'Agostino e a casa del consigliere Cascone Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I finanzieri hanno blindato l'tecnico di, sede della Provincia di Salerno, per eseguire alcunee acquisizioni di arti relativi all'inchiesta

Appalti pilotati a Capaccio, l’inchiesta si allarga: Perquisizioni per Cascone, consigliere regionale fedelissimo di De Luca - Si allarga l'inchiesta su appalti e politica che nel Salernitano ha portato all'arresto di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio-Paestum e presidente della Provincia, fedelissimo di Vincenzo De Luca. Og ... (corriereirpinia.it)