Francis Ford Coppola a Roma riceve la Lupa capitolina in Campidoglio (Di martedì 15 ottobre 2024) Francis Ford Coppola ha ricevuto oggi nella sala consiliare del Campidoglio la Lupa capitolina. L'onorificenza più importante che possa essere insignita dalla città di Roma gli è stata consegnata direttamente dal sindaco Roberto Gualtieri, che ci ha tenuto a sottolineare l'importanza del legame che unisce il maestro della cinematografia mondiale con l'Italia e la capitale. Prima della cerimonia, Gualtieri ha ricevuto Coppola all'esterno del Campidoglio, per poi accompagnarlo in un giro dell'edificio e offrendogli una vista unica sui fori dai balconi e dalle finestre del municipio. Tanta emozione al momento della consegna, a cui hanno assistito i ragazzi delle scuole di cinema di Roma, che hanno potuto anche ascoltare il discorso di ringraziamento dello stesso regista.

