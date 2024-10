Lanazione.it - Focus sui candidati. Marco Cesaro: "La sanità resta il nodo focale"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un maratoneta, nello sport e nella politica, che si prepara allo “scatto“. L’assessore ai Lavori pubblici, classe 1972, una vita tra Alleanza nazionale e Fratelli d’Italia, è pronto al salto in Regione: sarà lui il candidato di Foligno del maggior partito di centrodestra e proverà a portare un folignate a Palazzoni, dove manca da molto tempo. Assessore, è pronto a portare la sua esperienza in Regione? "Dopo anni di opposizione alla sinistra e l’esperienza da assessore all’Urbanistica oggi, grazie al lavoro di tutti, abbiamo i numeri per portare un rappresentante in Regione. Da parte mia, dopo anni di lavoro, a volte anche poco visibile, sono pronto ad una campagna senza riserve. Di sicuro la mia candidatura è parte di un percorso: nel 2019 scelsi di non lasciare Foligno dopo la vittoria storica.