Fedez compie 35 anni e festeggia il compleanno in modo anomalo: ecco cosa (non) sta facendo

Party di lusso, jet privato, isole caraibiche? Niente di tutto questo: Fedez, per il suo trentacinquesimo compleanno, ha scelto di farsi un regalo straordinario, rivoluzionario, inaspettato. Di cosa stiamo parlando? No, niente feste nei supermercati, niente viaggi in paradisi terrestri, niente ospiti di fama internazionale: si è regalato un po' di sano silenzio. Sì, avete capito bene, non è un refuso: Fedez, che oggi compie 35 anni, continua il suo silenzio social. Dopo l'arresto, il 30 settembre scorso, di diciannove ultras delle tifoserie di Milan e Inter, tra cui anche il bodyguard del rapper, Federico Lucia ha deciso di prendersi una pausa dai social. Una lunga pausa, vien da dire, visto che sono passati quindici giorni e di lui non c'è nemmeno l'ombra.

