Farmacie sotto attacco. Due furti con spaccata. Si indaga su una banda (Di martedì 15 ottobre 2024) Spaccate nella notte in due Farmacie del Legnanese: ladri usano un tombino per sfondare la vetrina. Il primo colpo segnalato a Legnano, via Monte Rosa, nella notte tra domenica e lunedì, alla farmacia Santa Teresa, teatro di un furto con spaccata. I ladri, utilizzando un tombino come ariete, hanno infranto la vetrina per poi introdursi nel locale. Il bottino è di 1.600 euro, il fondo cassa, ma i danni all’esercizio sono ingenti. La polizia del commissariato locale è intervenuta ieri mattina scoprendo che due registratori di cassa erano stati asportati. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero almeno due. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono ora al vaglio degli inquirenti per identificare i responsabili. Sul posto è stato rinvenuto anche un guanto, probabilmente utilizzato durante il colpo, che potrebbe fornire ulteriori indizi. Ilgiorno.it - Farmacie sotto attacco. Due furti con spaccata. Si indaga su una banda Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Spaccate nella notte in duedel Legnanese: ladri usano un tombino per sfondare la vetrina. Il primo colpo segnalato a Legnano, via Monte Rosa, nella notte tra domenica e lunedì, alla farmacia Santa Teresa, teatro di un furto con. I ladri, utilizzando un tombino come ariete, hanno infranto la vetrina per poi introdursi nel locale. Il bottino è di 1.600 euro, il fondo cassa, ma i danni all’esercizio sono ingenti. La polizia del commissariato locale è intervenuta ieri mattina scoprendo che due registratori di cassa erano stati asportati. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero almeno due. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono ora al vaglio degli inquirenti per identificare i responsabili. Sul posto è stato rinvenuto anche un guanto, probabilmente utilizzato durante il colpo, che potrebbe fornire ulteriori indizi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

NAS all’opera sull’isola di Ponza : multe per 24mila euro a ristoranti e farmacie. Sequestrate 2 tonnellate di alimenti - Numerose irregolarità nei ristoranti I controlli hanno portato all’accertamento di 11 irregolarità amministrative, con conseguenti sanzioni per un totale di 24. Parole chiave: controlli NAS, Ponza, ristorazione, sanzioni, sequestri, sicurezza alimentare, strutture sanitarie, Carabinieri. L'articolo NAS all’opera sull’isola di Ponza: multe per 24mila euro a ristoranti e farmacie. (Dayitalianews.com)

Milano : le farmacie non vanno in ferie. Come trovare quelle aperte anche nella settimana di Ferragosto - Aperti per ferie "Nel mese di agosto, quando la città si svuota e numerose attività commerciali chiudono, le farmacie rappresentano un punto di riferimento prezioso per chi resta a casa - afferma Annarosa Racca, presidente di Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza - Per questo motivo, la maggior parte dei nostri esercizi non andrà in vacanza e si alternerà con chiusure differenziate, ... (Ilgiorno.it)