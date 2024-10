Ex Milan, Spalletti esalta Tonali: “Immenso. È come una macchina” (Di martedì 15 ottobre 2024) Luciano Spalletti, CT dell'Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, in conferenza stampa Pianetamilan.it - Ex Milan, Spalletti esalta Tonali: “Immenso. È come una macchina” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Luciano, CT dell'Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sandro, ex centrocampista del, in conferenza stampa

Prime pagine 13 ottobre : "Inter - Inzaghi e Spalletti : pace al telefono" - "Kalimuendo - mossa Juventus" - "Milan - allarme Fonseca" - All`indomani di una giornata Nations League, ecco una nuova giornata ricca di appuntamenti importanti. Attraverso le prime pagine dei giornali,... (Calciomercato.com)

Milan - Nazionale - Matteo Gabbia deve ancora attendere per l’esordio con Luciano Spalletti - Le parole Il centrale potrà comunque sperare di giocare (da titolare o a gara in corso) lunedì nella gara contro Israele, sempre nel girone di Nations League, prevista allo stadio di Udine, il Bluenergy. Milan, L’Italia di Luciano Spalletti pareggia 2-2 contro il Belgio: per ora nessuna traccia del difensore rossonero Matteo Gabbia Il momento di Matteo Gabbia rappresenta forse una delle poche ... (Dailymilan.it)