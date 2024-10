Quifinanza.it - Esiste un Superyacht che trasforma il metanolo verde in idrogeno

(Di martedì 15 ottobre 2024) Grazie all’accordo in esclusiva siglato con Siemens Energy, 50Steel è il primoal mondo ad utilizzare un sistema Reformer Fuel Cell aper la generazione di corrente elettrica. Un gioiellino prodotto dall’azienda Sanlorenzo primo mono-brand al mondo nella produzione di yacht eoltre i 24 metri. Questa soluzione rivoluzionaria consente la produzione fino ad un massimo di 100 kW, con motori di propulsione e generatori diesel spenti. Il sistema, totalmente carbon neutral, aumenta in modo significativo il tempo di permanenza in rada senza consumo di combustibile diesel, coprendo in zero emissioni circa il 90% del tipico tempo di utilizzo di un, consentendo di ridurre le emissioni del 20/30% a livello annuale.