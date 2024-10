Eros Ramazzotti: «La rabbia danneggia il fegato. L’amore porta pace e armonia. No a tutte le guerre, nessuna esclusa» (Di martedì 15 ottobre 2024) «Il sorriso riduce lo stress. L’amore porta pace e armonia» ha scritto il cantante tra le Instagram Stories dopo lo sfogo social dell’ex Dalila Gelsomino Vanityfair.it - Eros Ramazzotti: «La rabbia danneggia il fegato. L’amore porta pace e armonia. No a tutte le guerre, nessuna esclusa» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 15 ottobre 2024) «Il sorriso riduce lo stress.» ha scritto il cantante tra le Instagram Stories dopo lo sfogo social dell’ex Dalila Gelsomino

Paolo Del Debbio : “Volevo diventare sacerdote - poi ha prevalso l’amore fisico. Io fascista? Mio padre fu deportato” - Come a dire che loro, gli italiani, erano cose; e se c’era qualcuno, erano gli animali. Non so bene cosa farle fare. Suo padre Velio, racconta il giornalista, fu infatti deportato in un campo di concentramento nazista a Luckenwalde. Nel corso dell’intervista Paolo Del Debbio ricorda anche quando entrò in Fininvest: “Gina Nieri, che sarebbe diventata mia moglie, mi presentò a Fedele Confalonieri. (Tpi.it)

Milano Fashion Week - Antonio Marras show : porta in passerella l’amore impossibile di Anna Maria Pierangeli e James Dean - “Cercando l’ispirazione per la collezione, mi sono imbattuto casualmente nella figura di Anna Maria Pierangeli, Pier Angeli per gli americani. A far breccia nell’immaginario del creativo è in particolare la sua storia d’amore con James Dean, osteggiata dalla famiglia, e la sua nostalgia per la Sardegna, espressa in un’accorata lettera alla madre: proprio questo è il filo conduttore della sfilata. (Ilfattoquotidiano.it)