Emergenza a Pescara: rinvenuto un ordigno bellico in via Regina Elena, evacuata la scuola (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore di Pescara, un intervento straordinario da parte degli artificieri dei Carabinieri ha avuto luogo in via Regina Elena a causa della scoperta di quello che si sospetta essere un ordigno bellico. Il ritrovamento è avvenuto in prossimità di un cantiere attivo per opere di manutenzione, attirando l'attenzione delle autorità locali e dei cittadini. Le operazioni di verifica e messa in sicurezza sono state eseguite con la massima urgenza per garantire la sicurezza della comunità . La situazione ha richiesto una risposta rapida, con l'evacuazione di un istituto scolastico nelle immediate vicinanze. La situazione dell'evacuazione della scuola Stamattina, come misura di precauzione, la scuola 'Illuminati', che comprende sia la scuola primaria sia quella dell'infanzia, è stata evacuata.

