Da Vito a Dado e Maria Pia Timo | torna il cartellone Una Massa di Risate

Al via la rassegna teatrale "Una Massa di Risate" che si svolgerà alla Sala del Carmine di Massa Lombarda, in via Rustici 2. La tradizionale rassegna di comicità, aprirà la stagione 2024/2025 il giorno venerdì 15 novembre con Vito e proseguirà con un appuntamento al mese fino a marzo.

Statte. Vito Vitti morto in un incidente sulla statale 106 jonica a Massafra - Vito Vitti, 68 anni di Statte, è morto in un incidente stradale sulla statale 106 Jonica, in direzione Taranto. Per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati si è reso necessario chiudere la strada al traffico. Vito Vitti è morto mentre il conducente dell’altro veicolo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale al Santissima Annunziata di ... (Laprimapagina.it)