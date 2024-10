Cultweb.it - Cosa c’è nella valigetta di Pulp Fiction?

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dal 1994, anno di uscita dial cinema, i fan di Tarantino non hanno mai smesso di discutere intorno ad una questione fondamentale:c’èfamosa? La risposta definitiva è diamanti e a svelare l’arcano è stato il co-creatore diRoger Avary in una intervista datata 1997 con il critico cinematografico Roger Ebert. Un contenuto prezioso, sì, ma non così affascinante da giustificare l’aura di mistero che avvolge l’oggetto protagonista di uno dei MacGuffin più riuscitistoria del cinema. A renderlo interessante e leggendario, ovviamente, è proprio la scelta di non mostrare mai la natura del contenuto, come lo stesso Avary ha dichiarato: In origine laconteneva diamanti. Ma questa idea era sembrata troppo banale e prevedibile. Si decise quindi di non mostrar mai il contenuto.