Corruzione: ai domiciliari il direttore generale di Sogei. 18 gli indagati: anche referente di Musk in Italia. Che si dichiara "estraneo ai fatti" (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 18 le persone indagate nell'inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di Roma, che ha portato all'arresto, in flagranza di reato, dell'attuale direttore generale Business di Sogei, Paolino Iorio. L'uomo e' stato fermato mentre intascava una mazzetta da 15 mila euro da un imprenditore ieri sera, 15 ottobre 2024, a Roma. Indagato anche Andrea Stroppa, referente di Musk in Italia. Che si dichiara "estraneo ai fatti". Così come Sogei, che si dichiara "parte lesa" L'articolo Corruzione: ai domiciliari il direttore generale di Sogei. 18 gli indagati: anche referente di Musk in Italia. Che si dichiara "estraneo ai fatti" proviene da Firenze Post.

Estra - il direttore generale Irace si dimette - Siena, 15 ottobre 2024 - Durante il consiglio di amministrazione di Estra, che si è svolto questo pomeriggio a Siena, l'amministratore delegato di Alia Multiutility, Alberto Irace, dopo avere presentato l’andamento della gestione e la previsione dei numeri di bilancio al 30 settembre 2024, ha comunicato le sue dimissioni con effetto immediato dalla carica di direttore generale di Estra spa. (Lanazione.it)

Caso Sogei : arrestato il direttore generale - indagato “il referente di Musk in Italia” - Il blitz è stato compiuto ieri sera, a Roma. Secondo quel che ha diffuso la guardia di finanza, il dirigente di Sogei è stato arrestato in flagranza, mentre accettava 15mila euro in contanti da un imprenditore. Insieme con Paolini, fra 31 indagati (18 persone fisiche e 14 giuridiche) dalla Procura romana per i reati di corruzione e turbativa d’asta, c’è anche “Il referente di Elon ... (Dayitalianews.com)

Paolino Iorio - chi è il direttore generale di Sogei arrestato per corruzione - Dal 1 settembre 2023 è stato nominato a capo della Direzione Ingegneria, Infrastrutture e Data Center, e ricopre l’attuale posizione di Direttore generale Business solo da qualche mese, da marzo 2024. È infatti approdato in Sogei dopo la laurea in Ingegneria ET – indirizzo Elettronico all’università Sapienza di Roma e da allora è rimasto in azienda per 37 anni. (Lapresse.it)