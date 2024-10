Tuttivip.it - “Chi entra, sì che è un bel pasticcio ora”. Grande Fratello, nuovo concorrente: sarà il caos

Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Potrebbero esserci presto delle sorprese al. Un gossip che sta circolando in questi giorni suggerisce che l’ex fidanzato di Shaila Gatta potrebbere nel reality come. Mentre ieri sera Shaila ha espresso il desiderio di approfondire la sua relazione con Javier Martínez, in seguito a una serie di avvicinamenti tra i due (anche se Beatrice Luzzi ha mostrato un certo scetticismo), ora si torna a parlare della ballerina per una questione completamente diversa. Qualche giorno fa, Biagio D’Anelli ha condiviso un video su TikTok, in cui parlava di Salvatore Monaco, conosciuto come Sasà, ex fidanzato della Gatta e menzionato più volte da lei stessa durante il programma: “Attenzione! Potrebbe varcare la Porta Rossa, Salvatore Monaco (Sasà). È la persona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Shaila.