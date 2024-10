Sbircialanotizia.it - Canapa e altre fibre naturali, con Roger il vaso biodegradabile ed economico

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) L'obiettivo è rivoluzionare, in modo sostenibile, il settore florovivaistico, sostituendo i vasi in plastica., sostenibile. E' il nuovoinindustriale in primis, realizzato dall'azienda italiana, con l'obiettivo di rivoluzionare, in modo sostenibile, il settore florovivaistico, sostituendo i vasi in plastica. "Il settore florovivaistico, da una decina d'anni -racconta