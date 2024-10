Camion esce di strada nel cuneese, passeggero precipita da viadotto e muore (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Grave incidente mortale questa sera sull’autostrada Torino-Savona, in località Priero. Un Camion che viaggiava in direzione del capoluogo piemontese per cause ancora in corso di accertamento è uscito dalla carreggiata rimanendo in bilico su un viadotto. Nell’urto il passeggero sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo precipitando nel vuoto. Inutili i soccorsi dei sanitari Camion esce di strada nel cuneese, passeggero precipita da viadotto e muore L'Identità. Lidentita.it - Camion esce di strada nel cuneese, passeggero precipita da viadotto e muore Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Grave incidente mortale questa sera sull’autoTorino-Savona, in località Priero. Unche viaggiava in direzione del capoluogo piemontese per cause ancora in corso di accertamento è uscito dalla carreggiata rimanendo in bilico su un. Nell’urto ilsarebbe stato sbalzato fuori dal mezzondo nel vuoto. Inutili i soccorsi dei sanitaridineldaL'Identità.

