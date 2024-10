Calcio a 5: Italia femminile, Lituania travolta. Ok l’esordio nel Main Round per i Mondiali 2025 (Di martedì 15 ottobre 2024) Il primissimo passo del percorso di qualificazione ai Mondiali 2025, dell’Italia femminile di Calcio a 5 è perfetto. Nell’esordio del Main Round infatti, le azzurre si sono imposte per 11-0 sulla Lituania. Nella palestra di Vrnjacka Banja, in Serbia, dove si disputa il gironcino di qualificazione, non c’è mai stata storia. Le ragazze di Francesca Salvatore sono state superiori dall’inizio alla fine, come ha fatto capire il punteggio finale. Avvio subito a tutta velocità per Coppari e compagne. Zampata di Borges per l’1-0, dopo 3 minuti, poi raddoppio di Mansueto al decimo e griffe di Dal’Maz, che vale il 3-0 all’intervallo. Nella ripresa la musica non cambia: Italia dilagante. E’ un festival del gol. A referto vanno, nell’ordine: Boutimah, Bertè, ancora Mansueto, Adamatti, nuovamente Boutimah altre tre volte e infine Ferrara. Si chiude sull’11-10. Oasport.it - Calcio a 5: Italia femminile, Lituania travolta. Ok l’esordio nel Main Round per i Mondiali 2025 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il primissimo passo del percorso di qualificazione ai, dell’dia 5 è perfetto. Neldelinfatti, le azzurre si sono imposte per 11-0 sulla. Nella palestra di Vrnjacka Banja, in Serbia, dove si disputa il gironcino di qualificazione, non c’è mai stata storia. Le ragazze di Francesca Salvatore sono state superiori dall’inizio alla fine, come ha fatto capire il punteggio finale. Avvio subito a tutta velocità per Coppari e compagne. Zampata di Borges per l’1-0, dopo 3 minuti, poi raddoppio di Mansueto al decimo e griffe di Dal’Maz, che vale il 3-0 all’intervallo. Nella ripresa la musica non cambia:dilagante. E’ un festival del gol. A referto vanno, nell’ordine: Boutimah, Bertè, ancora Mansueto, Adamatti, nuovamente Boutimah altre tre volte e infine Ferrara. Si chiude sull’11-10.

