Brugherio importuna clienti al supermercato | scatta l’espulsione

(Di martedì 15 ottobre 2024)(Monza), 15 ottobre 2024 – Non si fosse messo are in maniera ossessiva gli altricostringendo i vigili a venire a occuparsi della questione forse non si sarebbe scoperto che sulla sua testa pendeva un ordine di espulsione. E' accaduto nella mattinata di ieri quando una pattuglia della polizia diè stata inviata in viale Europa presso unin quanto alcuniavevano segnalato una persona che liva. Giunti sul posto e' stato individuato un soggetto corrispondente alla descrizione fornita e alla richiesta di fornire documenti l'uomo ha riferito di non averli con sé. A quel punto l’uomo, di nazionalità peruviana, e' stato accompagnato in Questura a Monza per l'identificazione.