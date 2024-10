Bimba dimenticata sullo scuolabus a Teramo per 5 ore, il ritrovamento dopo l'allarme della mamma: come sta (Di martedì 15 ottobre 2024) Una bambina di 3 anni è stata ritrovata sana e salva dopo essere stata dimenticata per 5 ore su uno scuolabus in provincia di Teramo: le sue condizioni Notizie.virgilio.it - Bimba dimenticata sullo scuolabus a Teramo per 5 ore, il ritrovamento dopo l'allarme della mamma: come sta Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una bambina di 3 anni è stata ritrovata sana e salvaessere stataper 5 ore su unoin provincia di: le sue condizioni

Bimba di 3 anni dimenticata nello scuolabus - La piccola non è scesa alla fermata insieme ai compagni e nessuno se ne è accorto, né l'assistente all'arrivo a scuola né il conducente. (Imolaoggi.it)

Teramo - bimba di tre anni dimenticata sullo scuolabus. Ritrovata viva ma in lacrime dopo 5 ore - . Così l’autista e l’assistente sono corsi verso lo scuolabus parcheggiato e lì la scoperta. Ad accorgersi della sua assenza la madre che, come tutti i giorni, è andata a riprendere la bambina a scuola, non trovandola. Qui la piccola ha ricevuto una reidratazione con le prime cure ed accertamenti: è già stata dimessa e ora si trova tra le braccia dei suoi genitori. (Open.online)

Alunna di 3 anni dimenticata sullo scuolabus - la sindaca : “Per fortuna la bimba sta bene - ma la vicenda è inaccettabile. Autista e assistente sospesi” - . La piccola si era addormentata durante il tragitto verso la scuola e nessuno si è accorto della sua presenza quando il mezzo è stato parcheggiato nella rimessa. L'articolo Alunna di 3 anni dimenticata sullo scuolabus, la sindaca: “Per fortuna la bimba sta bene, ma la vicenda è inaccettabile. Autista e assistente sospesi” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)