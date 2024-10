Banchi nuove ma mancano aule al Liceo Da Vinci (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCi sono i Banchi nuovi, ma non le aule per ospitarli al Liceo Da Vinci Genovesi di Salerno. Nonostante due decreti esecutivi della ProVincia, tutto resta ferma e quindi dall’inizio dell’anno continuano a fare lezione nell’aula magna, nel teatro e nei laboratori, in spazi non idonei alle attività didattiche, gli studenti del Da Vinci e restano fermi tra i loro Banchi senza nessuna intenzione di lasciarli i 150 studenti del Regina Margherita che frequentano le aule della scuola di via Sichelgaita. Una situazione di stallo contro la quale questa mattina, si è tenuta una assemblea alla quale ha partecipato anche una nutrita delegazione dei genitori. “Non possono fare lezioni in questi spazi” spiega una mamma facendo riferimento al rimbombo per esempio, dell’aula magna. Anteprima24.it - Banchi nuove ma mancano aule al Liceo Da Vinci Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCi sono inuovi, ma non leper ospitarli alDaGenovesi di Salerno. Nonostante due decreti esecutivi della Proa, tutto resta ferma e quindi dall’inizio dell’anno continuano a fare lezione nell’aula magna, nel teatro e nei laboratori, in spazi non idonei alle attività didattiche, gli studenti del Dae restano fermi tra i lorosenza nessuna intenzione di lasciarli i 150 studenti del Regina Margherita che frequentano ledella scuola di via Sichelgaita. Una situazione di stallo contro la quale questa mattina, si è tenuta una assemblea alla quale ha partecipato anche una nutrita delegazione dei genitori. “Non possono fare lezioni in questi spazi” spiega una mamma facendo riferimento al rimbombo per esempio, dell’aula magna.

