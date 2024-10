Quotidiano.net - Attacchi alle basi Unifil, altolà dei Paesi europei. “Ma Bibi non si fermerà”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Il nodo Libano cancella anche l’aplomb della diplomazia. I ministri degli Esteri del tridente Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna in coro esprimono in “preoccupazione per glida parte dell’Idfche hanno ferito diversi peacekeeper. Devono cessare immediatamente. Condanniamo ogni minaccia alla sicurezza dell’. Qualunque attacco deliberato contro la missione in Libano viola il diritto umanitario internazionale e la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite”. Ferdinando Nelli Feroci, già ambasciatore e ora presidente dell’Istituto affari internazionali, cosa possono fare le Nazioni Unite per sbloccare la situazione in Libano? “Nell’immediato possono fare ben poco. I caschi blu hanno le mani legate da regole d’ingaggio molto limitatequali devono sottostare”.