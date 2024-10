Liberoquotidiano.it - Arriva la prima nave e la sinistra impazzisce: l'ultima balla su Meloni e Albania è un autogol

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo di Paolo Gentiloni, ultimo guidato da un esponente del Pd, nel 2018 spese 4,7 miliardi di euro per accogliere gli immigrati in Italia. Il governo di Giorgiastanzia circa 700 milioni da qui al 2028, ovvero 150 milioni ogni dodici mesi, con l'intento di tenere fuori dal territorio italiano tremila richiedenti asilo ogni anno. A sprecare soldi, però, secondo il Partito democratico è l'esecutivo in carica, dove Elly Schlein ripete che la premier «sperpera quasi un miliardo di euro dei contribuenti per i centri migranti in, in spregio ai diritti fondamentali delle persone e alla recente sentenza europea sui rimpatri, che fa scricchiolare l'intero impianto dell'accordo». Concetti che saranno ribaditi oggi in parlamento, dovefarà le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizierà giovedì e tutta l'opposizione promette battaglia.