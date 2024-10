Arrestato per corruzione il direttore generale di Sogei Paolino Iorio, 18 gli indagati (Di martedì 15 ottobre 2024) Il direttore generale di Sogei (società informatica del Ministero dell'Economia), Paolino Iorio, e un imprenditore sono stati arrestati ieri sera a Roma dalla Guardia di Finanza per concorso in corruzione. L'arresto, in flagranza di reato dopo lo scambio di una somma di 15mila euro, poi sequestrati, è stato eseguito nell'ambito di un'inchiesta più ampia coordinata dalla procura della Capitale che vede indagate 18 persone e 14 società e in cui si ipotizzano i reati di corruzione e turbativa d'asta. In Una nota Sogei esprime "piena fiducia nella magistratura, a cui sta prestando totale supporto, e si dichiara indiscutibilmente estranea ai fatti. Ove i fatti contestati fossero acclarati in maniera definitiva l’azienda si dichiarerà parte lesa e si tutelerà nelle sedi competenti". Tg24.sky.it - Arrestato per corruzione il direttore generale di Sogei Paolino Iorio, 18 gli indagati Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi(società informatica del Ministero dell'Economia),, e un imprenditore sono stati arrestati ieri sera a Roma dalla Guardia di Finanza per concorso in. L'arresto, in flagranza di reato dopo lo scambio di una somma di 15mila euro, poi sequestrati, è stato eseguito nell'ambito di un'inchiesta più ampia coordinata dalla procura della Capitale che vede indagate 18 persone e 14 società e in cui si ipotizzano i reati die turbativa d'asta. In Una notaesprime "piena fiducia nella magistratura, a cui sta prestando totale supporto, e si dichiara indiscutibilmente estranea ai fatti. Ove i fatti contestati fossero acclarati in maniera definitiva l’azienda si dichiarerà parte lesa e si tutelerà nelle sedi competenti".

Perquisito anche "l'uomo di Musk in Italia" C'è anche Andrea Stroppa, considerato 'l'uomo di Elon Musk in Italia', tra le persone perquisite.

