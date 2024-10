Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 15 ottobre (Di martedì 15 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca Endless Love, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui le Anticipazioni di Endless Love su Zon.it. Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 15 ottobre Emir non si lascia sfuggire l’opportunità di manipolare il test del DNA e sostituisce il campione, facendo sembrare che Deniz non sia figlia di Kemal. Questo intrigo inganna temporaneamente Kemal, che comincia a dubitare ancora una volta. Intanto, Zeynep, scossa dalla sua espulsione familiare, viene cercata da Kemal e Tarik, ma nessuno riesce a trovarla. Emir approfitta della sua vulnerabilità e le offre una lussuosa casa, un tentativo subdolo di tenerla sotto il suo controllo. Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 15 ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi15Emir non si lascia sfuggire l’opportunità di manipolare il test del DNA e sostituisce il campione, facendo sembrare che Deniz non sia figlia di Kemal. Questo intrigo inganna temporaneamente Kemal, che comincia a dubitare ancora una volta. Intanto, Zeynep, scossa dalla sua espulsione familiare, viene cercata da Kemal e Tarik, ma nessuno riesce a trovarla. Emir approfitta della sua vulnerabilità e le offre una lussuosa casa, un tentativo subdolo di tenerla sotto il suo controllo.

