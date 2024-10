Alberta Ferretti, Lorenzo Serafini è il nuovo direttore creativo (Di martedì 15 ottobre 2024) Già direttore creativo del marchio del Gruppo Aeffe Philosophy di Lorenzo Serafini, il designer succede alla fondatrice Alberta Ferretti, che aveva annunciato l'addio alle passerelle lo scorso settembre Vanityfair.it - Alberta Ferretti, Lorenzo Serafini è il nuovo direttore creativo Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Giàdel marchio del Gruppo Aeffe Philosophy di, il designer succede alla fondatrice, che aveva annunciato l'addio alle passerelle lo scorso settembre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lorenzo Serafini è il nuovo direttore creativo di Alberta Ferretti - E non poteva esserci scelta più facile e naturale. Raccolgo un’eredita? importante e prestigiosa, di cui faro? tesoro per scrivere un nuovo capitolo del brand Alberta Ferretti,” dichiara Lorenzo Serafini, che fara? il suo debutto in passerella con il marchio a febbraio 2025. Dopo l’uscita di scena di Alberta Ferretti lo scorso 24 settembre, in seguito a quella che si è poi scoperto essere la sua ... (Amica.it)

Lorenzo Serafini nominato nuovo direttore creativo di Alberta Ferretti dopo il ritiro della fondatrice - Questa decisione mira a creare una sinergia tra i due brand, sfruttando l’identità già affermata di Philosophy per rafforzare ulteriormente il profilo di Alberta Ferretti. Facebook WhatsApp Twitter Lorenzo Serafini si prepara a guidare Alberta Ferretti, un marchio iconico nel panorama della moda italiana. (Gaeta.it)

Alberta Ferretti nomina il nuovo direttore creativo - Alberta Ferretti aveva detto addio alla sua storica Maison, annunciando di aver abbandonato il ruolo di direttore creativo a poche ore dalla fine della Milano Fashion Week. Ora l'azienda ha annunciato il nome che ha preso il suo posto: lo stilista Lorenzo Serafini.Continua a leggere . (Fanpage.it)