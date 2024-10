“Al posto di Kvara”, addio al georgiano e sostituto a sorpresa: l’ipotesi è incredibile (Di martedì 15 ottobre 2024) In queste settimane tiene banco il futuro di Khvicha Kvaratskhelia: non c’è ancora accordo sul rinnovo con il Napoli. Intanto, spunta il possibile scenario a sorpresa. Trascinatore, leader tecnico e conferme su un talento che si è mostrato fin da subito straordinario: non poteva essere altrimenti per Khvicha Kvaratskhelia sotto la guida di Antonio Conte. Il leccese ha voluto fortemente il georgiano nella sua prima stagione alla guida di un Napoli in ricostruzione, malgrado le faraoniche sirene dell’ultima estate provenienti dalla Ligue 1. Il Paris Saint Germain era disposta a vere e proprie follie pur di scippare al club di Aurelio De Laurentiis il numero 77. Nulla è bastato per smuovere il numero uno della società partenopea, così come lo stesso Conte. “Resta qui, non c’è da discuterne. Spazionapoli.it - “Al posto di Kvara”, addio al georgiano e sostituto a sorpresa: l’ipotesi è incredibile Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 15 ottobre 2024) In queste settimane tiene banco il futuro di Khvichatskhelia: non c’è ancora accordo sul rinnovo con il Napoli. Intanto, spunta il possibile scenario a. Trascinatore, leader tecnico e conferme su un talento che si è mostrato fin da subito straordinario: non poteva essere altrimenti per Khvichatskhelia sotto la guida di Antonio Conte. Il leccese ha voluto fortemente ilnella sua prima stagione alla guida di un Napoli in ricostruzione, malgrado le faraoniche sirene dell’ultima estate provenienti dalla Ligue 1. Il Paris Saint Germain era disposta a vere e proprie follie pur di scippare al club di Aurelio De Laurentiis il numero 77. Nulla è bastato per smuovere il numero uno della società partenopea, così come lo stesso Conte. “Resta qui, non c’è da discuterne.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conte valuta Neres : lo ha provato più volte al posto di Kvara - Corriere dello Sport – Conte valuta Neres: lo ha provato più volte al posto di Kvara L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’impiego di … L'articolo Conte valuta Neres: lo ha provato più volte al posto di Kvara proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Napoli - Marino : «Lukaku sarà decisivo anche contro le big - Neres può rubare il posto a Kvaratskhelia» - Poi c’è stato il lavoro sul campo e […]. Le parole di Pierpaolo Marino, ex direttore dell’area tecnica del Napoli, sulla nuova stagione degli azzurri con Conte. I dettagli Pierpaolo Marino ha parlato a Televomero dell’inizio di stagione del Napoli. CONTE – «Ha influito un po’ in tutto, a cominciare dal mercato in cui si è sbagliato poco o nulla. (Calcionews24.com)

Pagelle – Lukaku leader intelligente e altruista. Neres è un alieno (ma al posto di Kvara no?) - Senti come va. Perdipiù, col suo stile che un tempo era insopportabile a queste latitudini, riesce a coniugare in modo unico l’omaggio alla napoletanità tradizionale (l’ultimo riguarda l’assenza di fessi in Partenope) e la necessità di sporcarsi e sudare per vincere. L’alieno Neres, il giocatore più decisivo in proporzione ai pochi minuti giocati, pone domande al confine tra l’azzardo e la ... (Ilnapolista.it)