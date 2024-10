Ilrestodelcarlino.it - Abusi su una disabile. Pediatra ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Fa riferimento al Rubicone, per l’esattezza sarebbe undi comunità della zona, anche un altro medico attualmente nei guai. Si tratta del professionista agli arresticon la pesantissima accusa di aver abusato di una paziente 33enne di Fano ricoverata presso un centro di riabilitazione per lungodegenti della riviera riminese, una struttura accreditata fino al 2023 presso il Servizio Sanitario Nazionale. La procura di Rimini gli contesta il reato di violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto in violazione dei doveri di professionista di un servizio pubblico, quale è appunto la cura del paziente. Tre giorni fa è stata eseguita nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, al termine di un’indagine condotta dai carabinieri coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani.