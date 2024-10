"Zero politica" e tutti asfaltati: perché Tale e quale di Conti adesso è un caso (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tale e quale è il programma che al momento, più di tutti, somiglia agli italiani. Sovrana incontrastata del venerdì sera televisivo, la trasmissione condotta da Carlo Conti, forte delle sue imitazioni in molti casi (non tutti) più vere dei veri personaggi e delle grandi voci imitate, nella puntata in onda venerdì sera, la quarta dell'edizione in corso, ha segnato il proprio record stagionale di ascolti, raggiungendo il picco di oltre 3,5 milioni di telespettatori per uno share del 22,6% che conferma il trend assolutamente vincente del programma da quattordici anni saldamente nelle mani di Carlo Conti. A risultare assolutamente valido e gradito dal pubblico è sicuramente il meccanismo della gara con la possibilità, per gli aficionados, di seguire un confronto che si svolge nel corso delle varie settimane. Liberoquotidiano.it - "Zero politica" e tutti asfaltati: perché Tale e quale di Conti adesso è un caso Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)è il programma che al momento, più di, somiglia agli italiani. Sovrana incontrastata del venerdì sera televisivo, la trasmissione condotta da Carlo, forte delle sue imitazioni in molti casi (non) più vere dei veri personaggi e delle grandi voci imitate, nella puntata in onda venerdì sera, la quarta dell'edizione in corso, ha segnato il proprio record stagionale di ascolti, raggiungendo il picco di oltre 3,5 milioni di telespettatori per uno share del 22,6% che conferma il trend assolutamente vincente del programma da quattordici anni saldamente nelle mani di Carlo. A risultare assolutamente valido e gradito dal pubblico è sicuramente il meccanismo della gara con la possibilità, per gli aficionados, di seguire un confronto che si svolge nel corso delle varie settimane.

